Суд назвал три фирмы, дававшие взятки экс-вице-губернатору Григорию Вишневскому

фото АВО

9 ноября в Ленинском районном суде состоится первое заседание по уголовному делу в отношении бывшего заместителя губернатора Григория Вишневского.

Согласно предъявленному обвинению, Вишневский с 18 марта по 15 ноября 2021 года получил от представителя компании «Градиал» взятку в сумме 605 531 рубль за понуждение администрации Коврова и Гимназии №1 имени А.Н. Барсукова беспрепятственно принять выполненные по контракту работы, в том числе за отказ заказчика работ от взыскания штрафных санкций с подрядчика за нарушение условий контракта, а также за обеспечение заключения в дальнейшем с организацией иных государственных контрактов на территории Владимирской области.

Также бывший чиновник обвиняется в том, что с 3 августа по 2 ноября 2021 года он получил взятку в сумме 150 012 рублей от директора Спортивного комплекса «Торпедо» за покровительство по службе, в том числе, в случае совершения им проступка или иного дисциплинарного нарушения не применять к нему взыскания и не принимать решения о его увольнении, а также за продвижение взяткодателя по «карьерной лестнице».

С 3 сентября по 13 ноября 2021 года Вишневский получил взятку в сумме 79 960 рублей от генерального директора ООО «Система» за способствование ввода в эксплуатацию многоэтажного многоквартирного жилого дома, который был возведен с грубыми нарушениями проектной документации. Речь идет о многострадальном доме с лишними этажами в Коммунаре.

Кроме того, с 1 по 23 июля 2021 года Вишневский предложил представителю строительной компании ООО «Айди Партнер» передать в «Фонд Губернатора» пожертвование в сумме 150 тысяч рублей, которое подлежало направлению на решение социальных проблем области. Получив «пожертвование», Вишневский обратил его исключительно в свою пользу.