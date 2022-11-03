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НовостиОбщество3 ноября 2022 11:32

В Волосовский ФАП Собинского района приехал фельдшер из Саратовской области

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта департамента здравоохранения Владимирской области

фото с сайта департамента здравоохранения Владимирской области

В ФАПе села Волосово Собинского района с 19 сентября работает молодой фельдшер из Саратовской области. К нам в регион он приехал из города Энгельса.

Новый фельдшер Святозар Левин закончил Энгельсский медицинский колледж Святого Луки по специальности «Лечебное дело». Трудовой путь Святозар Николаевич начал со студенческой скамьи. Работал в ковидных отделениях городских больниц №1 и №2 города Энгельса.

Во Владимирскую область Святозар Николаевич приехал по программе «Земский фельдшер».

«Считаю, что он перспективный сотрудник. Погружен в работу. Сейчас выезжает на вызовы в Ставрово. Очень скромный и вежливый с пациентами», - отметила Светлана Муравьева, главный врач Собинской районной больницы.