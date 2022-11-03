В Собинке осудили воров, похищавших товары из большегрузов на трассе М-7

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Собинским городским судом вынесен приговор в отношении двух граждан Республики Беларусь.

Установлено, что в период с 30 сентября 2020 года по 27 мая 2021 года ночью мужчины вскрывали пломбы или повреждали тент, а затем забирали товарно-материальные ценности из грузовых автомобилей, припаркованных на автостоянках вдоль автодороги М-7 «Волга» на территории Собинского, Петушинского, Ковровского районов. Похищенное мужчины продавали на рынке «Садовод» Московской области, сообщает областная прокуратура.

Общий ущерб, причинённый преступлениями превысил 1, 6 млн. рублей. Приговором суда одному из мужчина назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, второму – 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.