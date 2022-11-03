За год во Владимирской области количество случаев бешенства увеличилось в два раза

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Ситуация по бешенству среди животных во Владимирской области остается напряженной.

В 2021 году, по данным департамента ветеринарии, в регионе было зарегистрировано 25 случаев заболевания животных бешенством. За 10 месяцев этого года зарегистрировано 55 случаев, что в 2,2 раза больше, чем за весь 2021 год.

Бешенство животных зарегистрировано на 14 административных территориях. Максимальное количество случаев бешенства среди животных зарегистрировано в Киржачском районе - 12 случаев.

В 62 процентах случаев бешенство зарегистрировано у диких животных. В структуре заболеваемости животных, из 34 диких животных на долю лис приходится 80 процентов, а на енотовидных собак - 20 процентов (27 лисиц, 7 енотовидных собак). Остальные (21 животное) составляют 38 процентов: 14 собак, 5 кошек, 1 коза, 1 овца.

Наблюдаются случаи падежа животных с признаками бешенства, забегов диких животных в населённые пункты, наличие безнадзорных собак и кошек, беспрепятственное размножение которых приводит к распространению бешенства в их популяции.