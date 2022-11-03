Во Владимирской области 9 ноября пройдут учения по гражданской обороне с включением сирен

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9 ноября на территории региона состоится комплексное учение по гражданской обороне. Власти региона и МЧС будут проверять готовность органов власти и сил гражданской обороны к реагированию на самые различные ЧС.

Все задействованные проверят скорость реагирования и развертывания сил. Планируется несколько этапов учений. Вместе с тем в ходе учений состоится комплексная проверка системы оповещения населения, в рамках которой будут включать сирены и "мощные акустические системы", а также будут отключать работу теле- и радиоканалов для проверки соответствующих сигналов.

"В 10.37, 10.50 и 11.10 будет работать система оповещения с использованием сирен . В течение трёх минут будет звучать сигнал «Внимание всем!» В 10.43 будет произведён захват теле- и радиосигнала с доведением информации в течение одной минуты. Населению при получении сигнала «Внимание всем» необходимо включить теле- и радиоприёмники и прослушать и просмотреть указанную информацию. Иных действий не предпринимать", сообщается в официальном пресс-релизе.

Также с 10.35 начнётся рассылка СМС-сообщений с текстом «Граждане! 09.11.22 проводится проверка системы оповещения, практических действий самостоятельно не предпринимать».