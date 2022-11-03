Мобилизованные и их близкие смогут посещать Владимиро-Суздальский музей-заповедник бесплатно

фото ВСМЗ

Владимиро-Суздальский музей-заповедник расширил список льготных категорий посетителей.

Документ вступает в силу с 4 ноября этого года. Правом бесплатного посещения всех объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника теперь могут воспользоваться также участники спецоперации, призванные в Вооруженные Силы РФ по мобилизации, и их близкие родственники.

Для получения бесплатного билета в кассах музея потребуется предъявить военный билет и справки из военного комиссариата или другой документ, подтверждающий факт мобилизации и участия в специальной военной операции. Для детей и членов семей военнослужащих и мобилизованных граждан дополнительно потребуется свидетельство о рождении или постановление об опекунстве или свидетельство о заключении брака.

Учитывая особое значение территорий музейных комплексов «Кремль» и «Спасо-Евфимиев монастырь» в жизни города, руководством музея принято решение о предоставлении жителям Суздаля и Суздальского района права бесплатного посещения данных территорий.