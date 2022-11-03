Во Владимире у посетителя бара новый приятель украл телефон

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 1 ноября оперативники задержали 42-летнего жителя Владимира, подозреваемого в краже телефонного аппарата.

Накануне в полицию обратился 42-летний владимирец, который рассказал, что у него похищен телефон стоимостью 30 тысяч рублей. По словам потерпевшего, он познакомился в городе с мужчиной, вместе с которым они пришли в развлекательное заведение и начали пить спиртное.

По версии следствия, когда хозяин гаджета ненадолго отлучился, новый приятель забрал его со стола и ушел.

После задержания мужчина сознался в краже, украденный телефон у него изъяли. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.