В Александрове директора автошколы оштрафовали на 800 тысяч рублей за коммерческий подкуп

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александровский городской суд Владимирской области вынес приговор в отношении директора местной автошколы. Ее признали виновной в коммерческом подкупе.

На суде было установлено, что женщина, будучи руководителем автошколы, за последние семь лет дважды (в 2014 и в 2021 годах) за деньги фиктивно выдавала свидетельства о профессиональной подготовке водителей транспортных средств всех категорий. По итогам рассмотрения уголовного дела ее приговорили к штрафу в 800 000 рублей с лишением права занимать должности связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных, муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях на срок 3 года. При этом у женщины арестовали принадлежащие ей транспортные средства на срок до уплаты штрафа.

В пресс-службе суда уточнили, что приговор смягчили признание женщиной своей вины, раскаяние в содеянном и активное содействие расследованию.