Александр Авдеев рассказал об организации полевой почты для мобилизованных

Фото: администрация Владимирской области

По итогам доставки спецпредставитель Владимирской области отчитался главе региона о том, что бойцам были переданы лекарства, спальные мешки, инструменты и многое другое. Кроме того, все обеспечиваются не реже двух-трех раз в сутки горячим питанием.

Еще один важный вопрос — организация полевой почты. По словам спецпредставителя, таковая уже появилась, и ее адрес теперь имеется в распоряжении властей региона.

- Давайте сообщим его родным, а также в те району, откуда уходили бойцы. Я уверен, что люди будут помогать и поддерживать своих, - резюмировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Доставки грузов помощи будут продолжены.