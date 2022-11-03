В Коврове завершено расследование пожара в общежитии на улице Социалистической

Пожар в доме №10 улице Социалистической в Коврове 3 августа 2021 года. Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи отдела полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в повреждении чужого имущества по неосторожности.

Напомним — крупный пожар случился в 3 августа минувшего года на улице Социалистической в доме №10, когда на верхнем этаже общежития, расположенного в старом здании, сгорели крыша и несколько комнат. Самого предполагаемого виновника тогда спасли из огня очевидцы, мужчина 1976 года рождения получил ожоги и был доставлен в больницу.

По версии следствия, обвиняемый в тот день был пьян и закурил в квартире. Он лег на диван у окна с дымящейся сигаретой, которая прожгла матрас, моментально вспыхнувший.

После этого огонь перекинулся на стену, оттуда на другие конструкции дома, а затем уничтожил материалы и оборудование подрядчиков, делавших капитальный ремонт дома, а также повредил несколько квартир, в которых обрушились потолки, разрушились окна и двери. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

В общей сложности сумма ущерба составила 5 миллионов рублей. В ходе расследования был проведен ряд экспертиз, сам виновный раскаялся и признал свою вину.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.