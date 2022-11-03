Во Владимирской области 3 ноября коронавирус подтвержден у 40 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшие сутки 3 ноября лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

9 случаев во Владимире, 7 - в Гусь-Хрустальном, 6 - в Ковровском, 5 - в Муромском, 3 - в Юрьев-Польском, по 2 - в Камешковском и в Суздальском, по 1 заболевшему - в Кольчугинском, Александровском, Собинском, Вязниковском, Селивановском районах и Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176885 случаев заболевания (49133 сл. в г. Владимире, 19136 сл. в Муромском, 20874 сл. в Ковровском, 6301 сл. в Петушинском, 8568 сл. в Кольчугинском, 10875 сл. в Александровском, 7188 сл. в Юрьев-Польском, 15637 сл. в Гусь-Хрустальном, 1720 сл. в Судогодском, 3548 сл. в Собинском, 1920 сл. в г. Радужный, 5763 сл. в Киржачском, 4017 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4531 сл. в Меленковском, 5983 сл. в Вязниковском, 6147 сл. в Суздальском, 2286 сл. в Селивановском).