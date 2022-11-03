Прокурор Владимирской области Владислав Малкин уволен по собственному желанию

Владислав Малкин. Фото: прокуратура Владимирской области

Как сообщают наши коллеги с «Шестого канала», в их распоряжении оказался приказ генерального прокурора России Игоря Краснова, согласно которому прокурор Владимирской области Владислав Малкин с 31 октября уволен из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Этим же приказом теперь уже бывший прокурор Владимирской области премирован с учетом эффективности его работы за четвертый квартал текущего года.

В качестве основания для приказа в тексте перечислены указ Президента России от 31 октября и рапорт самого Владислава Малкина.

В прокуратуре Владимирской области не подтвердили, но и не опровергли содержание этого документа, лишь добавив, что в ближайшее время прокомментируют ситуацию. Также в надзорном ведомстве региона уточнили, что с сентября Владислав Малкин находится в отпуске, из которого выходил лишь на коллегию.