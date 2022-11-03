Во владимирских детских садах не хватает ремонта и медицинских кадров

В медицинских кабинетах зачастую некому работать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Областное управление Роспотребнадзора контролирует 421 детский сад, который посещает 62330 детей. 468 садов имеют в своем составе группы для детей в возрасте до 3-х лет с числом детей 14080 человек.

По итогам анализа проводимых в текущем году контрольно - надзорных мероприятий в детских дошкольных организациях отмечаются следующие основные проблемы: необходимость проведения ремонтных работ и переоснащения для оптимизации материально-технической базы, а также проблема должного медицинского обеспечения детей из-за дефицита медицинских кадров преимущественно в сельских детских садах.

Все дети в возрасте с 3 до 7 лет охвачены дошкольными образовательными услугами, наполняемость групп отвечает нормативным требованиям.

Меню составлено с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов, используется йодированная соль. Случаев уменьшения объема порций готовых блюд, фактов необоснованной замены блюд, сокращения ассортимента поставляемых продуктов и сырья, а также ассортимента готовых блюд и кулинарных изделий, вырабатываемых на пищеблоках детских садов, в ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий не зафиксировано, сообщает Роспотребнадзор.

А вот прокуратура выявила ряд нарушений. В частности: нарушение технологии приготовления блюд и правил обработки продуктов; нарушение требований к отбору и условиям хранения суточных проб, мытью посуды, нарушения в ведении учетной документации пищеблока; необходимость ремонта отдельных помещений и приобретение дополнительного оборудования, доведение уровней искусственной освещенности до нормативных значений; нарушения санитарно-противоэпидемического и дезинфекционного режима в учреждениях.

За выявленные нарушения составлено 128 протоколов об административном правонарушении, вынесено 127 постановлений о наложении штрафа на общую сумму 730 тысяч рублей.