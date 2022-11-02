В Коврове прокуроры требуют провести ремонт разбитой автомобильной дороги

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорным ведомством города оружейников было направлено в суд исковое заявление к мэрии, в котором требует провести разработать техпаспорт к автомобильной дороге, проходящей по территории микрорайона Ковров-8.

Проверка показала, что дорога находится в очень плохом состоянии и имеет большие выбоины и множество ям. В результате все это создает опасность для участников дорожного движения.

Ковровский городской суд рассмотрел материалы дела и удовлетворил иск. Решение в законную силу не вступило.