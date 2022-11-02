В Суздальском районе пенсионер пострадал во время пожара в дачном доме

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, ночью 2 ноября диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о возгорании, случившемся в деревне Зернево в жилом доме на улице родниковая.

На место ЧП были направлены 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. К их приезду деревянный дачный дом горел открытым пламенем по всей площади.

Оказалось, что в момент пожара внутри находился хозяин 1936 года рождения. К счастью, пожилой мужчина смог выбраться на улицу сам, для чего ему пришлось разбить окно, в результате он получил порез.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, а пожар был ликвидирован на площади 70 квадратных метров. В качестве предварительной причины дознаватели МЧС называют неисправность дымохода печи.