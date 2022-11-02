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НовостиСпорт2 ноября 2022 13:23

Владимирский гимнаст стал бронзовым призером международного турнира

Кирилл Прокопьев завоевал бронзовую медаль в личном многоборье
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото департамента физкультуры и спорта

фото департамента физкультуры и спорта

Открытые республиканские соревнования по спортивной гимнастике «Турнир спортивной славы» идут сейчас в Могилеве, они продлятся по 3 ноября.

«Турнир спортивной славы» собрал более 140 спортсменов из регионов Беларуси и России в возрасте от 11 до 27 лет. Участие в соревнованиях принимают сильнейшие спортсмены национальных и сборных команд Республики Беларусь и Российской Федерации, включая олимпийских чемпионок 2020 года в командном первенстве Викторию Листунову, Владиславу Уразову и Елену Герасимову (Россия), серебряного призера чемпионата Европы Егора Шарамкова (Беларусь), чемпиона Европы в опорном прыжке Святослава Драницкого и многих других.

На соревнованиях владимирский гимнаст Кирилл Прокопьев завоевал бронзовую медаль в личном многоборье.