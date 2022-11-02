Во Владимире в Патриотическом сквере состоялся молодежный слет

. Фото: Виктория СУХОВА

Как сообщили в администрации города Владимира, празднование Дня народного единства в столице региона началось с молодежной тематики. В Патриотическом сквере днем 2 ноября состоялось мероприятие под названием «Когда мы едины — мы непобедимы».

Участие в нем приняли юноши и девушки, которые приехали со всех уголков Владимирской области.

После митинга в сквере, ребята переехали на территорию ВлГУ, где мероприятия продолжились. Участие в слете приняли около 500 молодых людей и девушек.