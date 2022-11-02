Во Владимирской области до конца года откроют второй участок трассы М-12

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщили в Госкомпании «Автодор», до конца текущего года во Владимирской области планируется к открытию участок второго этапа скоростной трассы М-12 протяженностью 11 километров. Также дорожники намерены в декабре открыть участок в 46 километров на первом этапе ближе к Москве.

- Таким образом, для водителей проезд по трассе станет еще более привлекательным, - добавили в «Автодоре».

Напомним — сейчас во Владимирской области открыто чуть более 26 километров второго этапа трассы. Речь идет о дублере Южного обхода Владимира. Стоимость проезда составляет 104 рубля для легковых и 312 рублей для грузовых машин. В «Автодоре» в разговоре с «КП-Владимир» ранее отметили, что стоимость была определена, исходя из покупательской способности жителей региона.