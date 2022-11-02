В Петушинском районе на М-12 пьяный мужчина на квадроцикле сбил сотрудника ДПС

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В Петушинский районный суд передано дело о сбитом сотруднике ДПС на трассе М-12. Сбил его пьяный мужчина на квадроцикле. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчину обвиняют в "применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей". Если же говорить проще, то, по версии следствия, 29 сентября 2022 года пьяный мужчина ехал на квадроцикле марки STELS по дороге М-12 «Москва-Казань». В какой-то момент его остановили сотрудники ДПС и попросили показать документы на квадроцикл.

Мужчина документы показывать отказался, а после и вовсе попытался скрыться от полицейских. Он резко запрыгнул в квадроцикл и, рванув на полной скорости, сбил полицейского. К счастью, последний отделался легкими ушибами.

"Вину в совершенном преступлении злоумышленник признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд для рассмотрения по существу", указано в пресс-релизе областной прокуратуры.