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НовостиОбщество2 ноября 2022 11:41

В 2022 году почти 12 тысяч семей Владимирской области получили выплату за рождение первого ребёнка

На эти цели направлено более миллиарда рублей
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области в 2022 году размер ежемесячной выплаты по рождению первого ребенка составляет 13097 рублей. За 10 месяцев 2022 года этой мерой поддержки воспользовались 11813 семей.

Право на пособие предоставляется женщине, родившей (усыновившей) первого ребёнка (отцу либо опекуну в случае смерти женщины, лишения родительских прав), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения (во Владимирской области это 29 434 рубля).

Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано одним из следующих способов:

– в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг;

– лично в отдел социальной защиты населения по месту жительства;

– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.