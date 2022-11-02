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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:32

ЦИК России предложила кандидатуру Вадима Минаева на должность председателя избиркома Владимирской области

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото предоставлено избирательной комиссией Владимирской области.

Фото предоставлено избирательной комиссией Владимирской области.

ЦИК России предложила кандидатуру Вадима Минаева к избранию на должность председателя Избирательной комиссии Владимирской области. Это означает, что он будет возглавлять облизбирком в течение еще пяти лет.

Вадим Минаев родился в городе Меленки. Окончил в 1990 году Владимирский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории, обществоведения и английского языка». С 1990 по 2000 годы работал учителем истории и директором средней школы №8 города Владимира. После восьми лет работы в исполкоме партии "Единая Россия" Вадим Минаев в 2008 году занимает должность заместителя начальника управления образования города Владимира.

В 1997-2002 годах Вадим Минаев являлся депутатом Владимирского городского Совета народных депутатов. В августе 2012 года был назначен председателем избирательной комиссии Владимирской области. Таким образом стаж в облизбиркоме Вадима Минаева составляет уже 10 лет.