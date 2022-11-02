ЦИК России предложила кандидатуру Вадима Минаева на должность председателя избиркома Владимирской области

Фото предоставлено избирательной комиссией Владимирской области.

ЦИК России предложила кандидатуру Вадима Минаева к избранию на должность председателя Избирательной комиссии Владимирской области. Это означает, что он будет возглавлять облизбирком в течение еще пяти лет.

Вадим Минаев родился в городе Меленки. Окончил в 1990 году Владимирский государственный педагогический институт по специальности «Учитель истории, обществоведения и английского языка». С 1990 по 2000 годы работал учителем истории и директором средней школы №8 города Владимира. После восьми лет работы в исполкоме партии "Единая Россия" Вадим Минаев в 2008 году занимает должность заместителя начальника управления образования города Владимира.

В 1997-2002 годах Вадим Минаев являлся депутатом Владимирского городского Совета народных депутатов. В августе 2012 года был назначен председателем избирательной комиссии Владимирской области. Таким образом стаж в облизбиркоме Вадима Минаева составляет уже 10 лет.