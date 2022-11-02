Во Владимирскую область приедет специальный поезд Деда Мороза

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Горьковская железная дорога-филиал ОАО «РЖД», 22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в путешествие по России на специальном поезде.

Состав в виде передвижной резиденции главного новогоднего персонажа состоит из 19 вагонов, включая салон-приемную, вагон-сцену и вагон «Сказочная деревня» с различными играми и квестами, а также многое другое. Везет поезд паровоз, украшенный гирляндами и сотнями фонариков.

В общей сложности Дед Мороз проедет на своем поезде более 33 тысяч километров по разным железным дорогам страны. С 3 декабря он начинает курсировать по веткам Горьковской железной дороги, и 13 января доберется до Владимирской области. В этот день он сделает остановки во Владимире и в Коврове.

Более точную информацию можно получить на специальном сайте поезда Деда Мороза.