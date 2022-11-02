Город Ковров официально стал старше на 246 лет

Праздник в Коврове Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как рассказала автор идеи, руководитель Ковровского историко-художественного музея Ольга Монякова, это уточнение позволит объективно посмотреть на историю города оружейников.

Дело в том, что до настоящего времени день рождения Коврова исчислялся с 1 сентября 1778 года, когда императрица Екатерина II дала ему статус уездного города. Однако самым ранним источником, в котором упоминался населенный пункт, бывший тогда селом Рождествено, является Деловая с отводом князей Ивана, Андрея и Семена Васильевичей Ковровых на вотчину их отца в села Андреевское и Рождествено» 1532-1533 годов.

Именно по этой книге теперь и принято считать день рождения города. Соответственно, в 2022 году Ковров отметил свое 490-летие, став старше сразу на 246 лет. Соответствующее решение прошло общественные слушания и было утверждено депутатами горсовета.

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