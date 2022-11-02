Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 8:08

Золотые ворота во Владимире закроют на два дня

Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
.

.

Владимиро-Суздальский музей-заповедник сообщил о временном закрытии нескольких своих объектов, в частности музейщики рассказали об изменениях в работе Золотых ворот.

Так, 7 и 8 ноября 2022 года военно-историческая экспозиция, которая находится в этих старинных стенах, будет закрыта в связи с ремонтными работами. Кроме того, в пресс-службе ВСМЗ добавили, что с первого ноября на время ремонтных работ закрывается экспозиция «История Суздальских монастырей» в музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» в Суздале.

"Планируйте свои визиты заранее, и до встречи в музее", написали представители музея.