Во Владимире сотрудница Фонда социального страхования осуждена за взятку

. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации одного из отделений Владимирского Фонда социального страхования России.

Ей инкриминировалось получение взятки в 100 тысяч рублей за способствование в победе на электронном конкурсе организации-поставщика техсредств реабилитации.

Сама женщина виновной себя не признала, однако суд счел доказательства достаточными, и признал ее виновной, приговорив к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 500 тысяч рублей, а также с лишением права занимать руководящие должности в Фонде соцстраха России на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.