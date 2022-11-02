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НовостиПроисшествия2 ноября 2022 8:07

Во Владимире сотрудница Фонда социального страхования осуждена за взятку

Она получила 100 тысяч рублей от поставщика средств реабилитации
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Октябрьский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор в отношении бывшего начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации одного из отделений Владимирского Фонда социального страхования России.

Ей инкриминировалось получение взятки в 100 тысяч рублей за способствование в победе на электронном конкурсе организации-поставщика техсредств реабилитации.

Сама женщина виновной себя не признала, однако суд счел доказательства достаточными, и признал ее виновной, приговорив к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 500 тысяч рублей, а также с лишением права занимать руководящие должности в Фонде соцстраха России на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.