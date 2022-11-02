В Гороховце бывший начальник ГИБДД осужден за получение взяток

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Гороховецкий районный суд рассмотрел уголовное дело отношении бывшего начальника отделения ГИБДД отдела полиции по Гороховецкому району.

Офицер обвинялся в получении в 2019 и 2020 годах взяток за общее покровительство и попустительство по службе в интересах строительных организаций. Также взятки давались за передачу ограниченной служебной информации и не привлечении к административной ответственности сотрудников этих организаций.

Всего бывший начальник ГИБДД получил взятки услугами и стройматериалами на 83 тысячи 200 рублей.

Его обвиняли еще и в эпизодах мелкого взяточничества, но сроки давности по этим преступлениям истекли. Что касается первых двух эпизодов, суд признал офицера виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, на 4 года запретил занимать руководящие госдолжности, а также лишил специального звания капитан полиции.

Приговор в законную силу не вступил.