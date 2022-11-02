Во Владимирской области 2 ноября 2022 года коронавирус нашли у 42 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 2 ноября 2022 года лабораторно подтверждено 42 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вот как распределились случаи: 12 сл. в г.Владимире, 6 сл. в Муромском, 5 сл. в Ковровском, 1 сл. в Петушинском, 2 сл. в Кольчугинском, 2 сл. в Александровском, 4 сл. в Гусь-Хрустальном, 2 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Киржачском, 1 сл. в Камешковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 2 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Суздальском, 1 сл. в Селивановском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176845 случаев заболевания (49124 сл. в г. Владимире, 19131 сл. в Муромском, 20868 сл. в Ковровском, 6301 сл. в Петушинском, 8567 сл. в Кольчугинском, 10874 сл. в Александровском, 7185 сл. в Юрьев-Польском, 15630 сл. в Гусь-Хрустальном, 1720 сл. в Судогодском, 3547 сл. в Собинском, 1919 сл. в г. Радужный, 5763 сл. в Киржачском, 4015 сл. в Камешковском, 3258 сл. в Гороховецком, 4531 сл. в Меленковском, 5982 сл. в Вязниковском, 6145 сл. в Суздальском, 2285 сл. в Селивановском).