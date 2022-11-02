В Коврове осудят водителя за гибель девочки на трассе возле Мелехово

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, прокуратура города Коврова утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель человека.

ДТП случилось вечером 24 августа текущего года на 2 километре трассы «Мелехово-Великово-Мединцево» между первыми двумя населенными пунктами. По версии следствия, водитель «Лады» десятой модели не выбрал безопасную скорость движения, на время оказался ослеплен встречной машиной, но мер к снижению скорости не принял и продолжил ехать прямо, в результате чего совершил наезд на девочку, которая шла по обочине. К сожалению, подростка спасти не удалось.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.