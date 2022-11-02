Во Владимирской области сократилось число пожаров на сельхозземлях

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, с начала текущего года на землях сельскохозяйственного назначения региона произошло 42 пожара против 115 подобных происшествий годом ранее.

Причем существенно снизилось количество палов сухой травы и мусора — с 109 до 36. Между тем, в большинстве случаев причины пожаров остались прежними. Среди них выделяется неосторожное обращение с огнем, а в двух случаях речь шла об умышленных поджогах.

К счастью, во время пожаров на сельхозземлях никто из людей не погиб и не пострадал, а сумма материального ущерба в нынешнем году составила 200 тысяч рублей против 6 миллионов рублей годом ранее.

Во многом такие показатели связаны с активной работой, проводимой с муниципалитетами. Кстати, местным администрациям было объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушения требований пожарной безопасности.

Всего сотрудниками регионального ГУ МЧС в области пожарной безопасности на сельхозземлях было проведено 194 рейда, инструктажа и консультации и прочих подобных мероприятий.