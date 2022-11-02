Исполняющим обязанности главврача городской поликлиники №1 Владимира назначен Олег Бровцев

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С 1 ноября поликлинику №1 возглавил Олег Владимирович Бровцев. Пока с приставкой и.о.

Он окончил Ивановскую государственную медицинскую академию по специальности «Терапия». Затем поступил в интернатуру. На период учебы и до 2020 года работал в Вичугской центральной районной больнице. Получил сертификат по специальности «кардиология». Во Владимир решил переехать по двум причинам.

- Когда мы впервые приехали сюда с супругой, этот город поразил нас своей красотой. Нам захотелось, чтобы наши дети росли здесь. И друзья. В этом городе живет мой близкий друг», - рассказал Олег Бровцев.

В 2020 врач вместе с семьей переехал во Владимир. Трудоустроился в городскую поликлинику №2. Сначала работал кардиологом, затем пошел на повышение – стал заместителем главного врача.

- Поликлиника №1 – вторая по численности прикрепленного населения во Владимире. В ней обслуживаются более 66 тысяч жителей, т.е. около 19 процентов от всей численности городского населения. Поликлинику необходимо развивать, поднимать на качественно новый уровень оказания медицинской помощи. И я верю, что Олегу Владимировичу это под силу, - подчеркнул директор департамента здравоохранения Артем Осипов.