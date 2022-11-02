Работу «Поляриса» во Владимире планируют возобновить в 2023 году

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Во Владимире собираются возобновить работу ледового дворца "Полярис". Об этом сообщил глава региона Александр Авдеев.

Ледовый комплекс не используется по назначению уже 2 года, и жители просили помочь с возобновлением его работы.

- Сегодня я выезжал в «Полярис» и провёл переговоры с его собственником. Есть сложности. Зданию 12 лет, крыша требует реконструкции, отдельные элементы внутренней отделки , компрессорная установка пришли в негодность. Договорились с владельцем комплекса, что он проведёт ремонт и постарается перезапустить объект к 1 сентября 2023 года, - сообщил Александр Авдеев.

Он отметил, что одного ледового дворца на весь областной центр явно недостаточно. Тем более что в планах областной администрации - развитие детского хоккея, у области есть отличная команда. На крытом катке также с удовольствием будут заниматься фигуристы и просто любители катания на коньках.