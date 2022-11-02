Во Владимирской области определили выплаты раненым и погибшим участникам СВО в 2023 году

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1 ноября на сайте правовой информации опубликован указ «Об оказании единовременной материальной помощи в 2023 году отдельным категориям военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, и членам их семей».

В течение следующего года размеры выплат из областного бюджета сократятся. Однако размеры соцподдержки из федерального бюджета не изменятся, они будут суммироваться с региональными.

В случае гибели военнослужащего его семье из областной казны полагается 1,25 миллиона рублей (было три миллиона).

За тяжкие травмы или увечья участники спецоперации получат 750 тысяч (был 1 миллион).

Про лёгкие ранения в указе губернатора Владимирской области ничего не говорится. До конца года выплата составляет 500 тысяч рублей.