В Коврове правую половину Павловского моста должны сдать до 7 ноября

Фото предоставлено мэрией города Коврова.

Первая половина работ на Павловском мосту, признанным аварийным еще в 2016 году, подходит к концу. Дорожники обещают до 7 ноября запустить по восстановленной части моста движение транспорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

- На данный момент подрядчик уложил первый слой асфальта на правой половине моста, - рассказал он. - После этого строители должны будут уложить еще второй слой, доделать подходы к мосту с обеих сторон, а также сделать тротуар. После этого по правой половине сможет ехать транспорт. В том числе автобусы. Насчет троллейбусов пока вопрос не решен.

С троллейбусами ситуация неоднозначная, так как сразу по окончании работ на правой половине моста, строители приступят к восстановлению второй части путепровода. Движение там временно перекроют, чтобы провести такую же масштабную работу, как и на правой стороне. И троллейбусы могут помешать работе тяжелой технике.