Во Владимирской области отремонтируют 148 километров областных дорог

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства региона, в настоящее время проводятся процедуры по определению подрядчиков на ремонт и реконструкцию моста через реку Илевна на трассе «Владимир-Муром» - Зарослово в Муромском районе, на капремонт моста через реку Судогда на 14 километре трассы Никулино — Воровского — Мошок, а также в Гусь-Хрустальном районе на ремонт моста через реку Уловка на трассе «Порецкое-Мордыш» - Улово в Суздальском районе.

Кроме того, в 2023 году планируется отремонтировать более 28 километров региональных и муниципальных дорог. Еще 120 километров дорог приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».