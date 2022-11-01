2 ноября в районе Патриотического сквера во Владимире перекроют движение

фото городской администрации

На сайте мэрии появилось постановление об ограничении движения 2 ноября. С 9 до 11 часов будет ограничен проезд в районе Патриотического сквера: по улице Мира от перекрестка с Октябрьским проспектом до улицы Горького; по улице Гороховой от дома 16 до дома 20; по улице Сакко и Ванцетти от дома 10 до Октябрьского проспекта; по Октябрьскому проспекту от дома 22 до улицы Мира.

Транспорт направят в объезд по Октябрьскому проспекту, улице Горького, Лыбедской магистрали.

Это вызвано тем, что в Патриотическом сквере состоится региональный слёт военно-патриотических клубов «Когда мы едины – мы непобедимы». В нём примут участие около 500 активистов общественных объединений, волонтёров, школьников и студентов. Митинг начнется в 10 часов.