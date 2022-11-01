В Муроме юрист обвиняется в обмане своих клиентов на миллионы рублей

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях Муромской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении работника юридической фирмы, который с апреля 2018 по февраль 2020 года заключил с тремя жителями Мурома договоры на оказание юридической помощи.

По версии следствия, оказывать помощь мужчина не собирался, по получил от потерпевших более 700 тысяч рублей.

Затем в ходе оказания услуг одной из клиенток он узнал, что женщина вскоре получит по наследству крупную сумму. Тогда он заключил с ней договор займа на 2,5 миллиона рублей и не вернул их, а потом отрицал наличие долга.

Также от имени другой женщины юрист изготовил расписку о якобы получении от него в долг 3,5 миллионов рублей, и даже обратился в Муромский городской суд, но довести задуманное до конца ему не удалось в связи с задержанием.

В скором времени уголовное дело предстоит рассмотреть Муромскому городскому суду.