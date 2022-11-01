В Меленках двое мужчин осуждены за жестокое избиение и убийство человека

Фото: Алексей ДУЭЛЬ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Меленковский районный суд вынес обвинительный приговор двоим местным жителям. Один из них обвинялся в убийстве, другой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека группой лиц.

Суд установил, что сентябрьским днем 2019 года компания знакомых распивала спиртное. В какой-то момент осужденный за убийство гражданин узнал, что один из участников застолья нанес ножевые ранения его знакомого, а также избил его сожительницу. За это мужчина нанес оппоненту не мене пяти ударов по голове и пяти ударов кулаками по груди.

После этого вместе с приятелем они решили избить мужчину вместе, и нанесли ему не меньше 10 ударов кулаками и 25 ударов поленом по голове и телу.

Но на этом все не закончилось. Первый гражданин взял нож и дважды с силой нанес удары в шею потерпевшего, отчего тот скончался на месте.

Затем, чтобы скрыть следы преступления, убийца спрятал труп в сарае у заброшенного дома в Толстиково.

Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые вынесли вердикт о виновности обоих. Первый за убийство был приговорен к 9 годам 9 месяцам, второй за нанесение тяжких телесных повреждений — к 7 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.