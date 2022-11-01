Художник из Вязников Кирилл Ведерников представит свою выставку на ВДНХ

Питерский дворик. Фото предоставлено организаторами выставки

Вязниковский художник Кирилл Ведерников в основном известен своими уличными работами. Его картины украшают стены в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Астрахани, Ялте, Екатеринбурге. Его масштабное полотно украсило стену дома во Владимире по адресу проспект Ленина, 68-а.

На этот раз работы художника можно будет увидеть на ВДНХ. Выставка "Эдем" объединит живописные и графические работы разных периодов творчества художника.

Красной нитью, сквозь идеи автора проходит вечная тема «Сотворения Мира», к которой он обращается через христианские, мифологические образы. Пластический язык художника впитал в себя традиции древнерусской иконописи, русского авангарда и немецкой готики. Зрители увидят уникальное художественное пространство, в котором встретятся образы Матери Мира, Ангелов, титанов, литературных героев (таких как Дон Кихот).

4 ноября в 16 часов художник лично проведет экскурсию по выставке для все желающих!

Увидеть «Эдем» можно будет в павильоне «Рабочий и Колхозница». Вход свободный.