Во Владимире поставщик просроченных ИВЛ передал взятку сотрудинкам ФСИН

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор бывшему директору ООО «НПФ Костромская Медтехника» Андрей Герасимов, который ранее был осужден за поставку просроченных аппаратов ИВЛ в больницы Владимирской области.

На этот раз дело касалось передачи взятки сперва сотрудникам ИК-3, а затем ФКУ Т-1. Суд установил, что 6 октября 2020 года, уже будучи под стражей, Герасимов организовал передачу 50 тысяч рублей сотруднику ИК-3 за внесение недостоверных сведений о наличии у него заболеваний, не позволяющих находиться в заключении.

А 9 октября того же года он передал начальнику туберкулезной больницы №1 30 тысяч рублей за то, чтобы тот помог передать адвокатам выписки из истории болезни и биоматериал на анализы, чтобы частное медучреждение дало заключение о невозможности содержания его под стражей.

Но сотрудники колонии и больницы от денег отказались и проинформировали о происходящем отдел собственной безопасности регионального главка ФСИН.

В итоге Андрей Герасимов был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Взятка в размере 80 тысяч рублей конфискована в пользу государства.

Напомним — за скандальную историю с поставкой недоброкачественных аппаратов ИВЛ Герасимов получил 5,5 лет колонии и штраф в 2 миллиона рублей.