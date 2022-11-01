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НовостиОбщество1 ноября 2022 11:00

Во Владимирской области еще два человека заболели свиным гриппом

Ранее был выявлен один заболевший
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 8830 человек с признаками ОРВИ, среди них 4351 ребёнок. Эпидемический порог превышен в возрастной группе 15 лет и старше на 30,1 %. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости зарегистрирован только в возрастной группе 3-6 лет – на 6,5%.

Во Владимире к врачу обратилось 3027 человек, среди них - 1473 ребёнка. Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога в возрастной группе 15 лет и старше на 49,6%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в возрастных группах 3-6 лет – на 4,9% и 15 лет и старше – на 10,6%.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на прошедшей неделе было проведено 354 исследования. Из положительных находок – 2 случая гриппа A(H1N1). Также в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: риновирусы, метапневмовирусы, аденовирусы и РС-вирусы.

Напомним, что первый случай свиного гриппа в регионе был выявлен несколько недель назад.