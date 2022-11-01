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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:48

С прилавков магазинов Владимиркой области убрали 34 килограмма молочных продуктов

Специалисты областного Роспотребнадзора нашли нарушения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Денис КОРАБЛЕВ

За 9 месяцев текущего года Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям исследовано 1539 проб молочной продукции.

По физико-химическим показателям, характеризующим качество молочной продукции, не соответствовали нормативным требованиям 1,8 процента проб.

Удельный вес проб, не соответствующих нормативам по микробиологическим показателям (содержание бактерий группы кишечной палочки, патогенных микроорганизмов, дрожжей и другое) составил 5,7 процента.

Специалистами Роспотребнадзора проведено 35 контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях торговли молока и молочной продукции, снято с реализации 24 партии продукции объёмом 34 килограмма.