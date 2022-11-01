В Муроме на строительстве моста через Оку завершено возведение пилонов

Фото: ГК "Автодор"

Как сообщает Госкомпания «Автодор», работы по строительству двух русловых опор вантового моста через Оку, строящегося для нужд трассы М-12, были завершены накануне.

Всего здесь будет два пилона, к которым прикрепят 34 пары вант.

С левого берега пилон высотой 80,6 метра строили 10 месяцев традиционным методом самоподъемной опалубки, в то время как с нижегородского берега для пилона высотой в 90 метров применили технологию скользящей опалубки. Этот способ позволил сократить срок его постройки до 4 месяцев.

В целом длина пролета между пилонами составит 254 метра, в то время как общая протяженность всего мостового перехода равна 1377 метрам.