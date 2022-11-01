В Суздале семье девушки-инвалида не предоставили социальное жилье

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку по обращению местной жительницы, которая рассказала, что является матерью дочери-инвалида.

Заболевание дочери позволяет получить дополнительную жилплощадь по договору социального найма, при этом постановлением главы Суздаля семью признали малоимущей. Однако до настоящего времени жилье семье из трех человек не предоставили.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Суздальский районный суд, потребовав от администрации города обеспечить семью новой квартирой.

Суд удовлетворил этот иск. Фактическое устранение нарушения находится на контроле прокуратуры.