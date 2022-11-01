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НовостиОбщество1 ноября 2022 10:05

В Суздале семье девушки-инвалида не предоставили социальное жилье

Нарушение вскрылось в ходе прокурорской проверки
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Суздальского района провело проверку по обращению местной жительницы, которая рассказала, что является матерью дочери-инвалида.

Заболевание дочери позволяет получить дополнительную жилплощадь по договору социального найма, при этом постановлением главы Суздаля семью признали малоимущей. Однако до настоящего времени жилье семье из трех человек не предоставили.

Прокуратура по результатам проверки обратилась в Суздальский районный суд, потребовав от администрации города обеспечить семью новой квартирой.

Суд удовлетворил этот иск. Фактическое устранение нарушения находится на контроле прокуратуры.