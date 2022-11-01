Во Владимире откроется выставка, посвященная русскому лубку

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4 ноября в музейном центре «Палаты» откроется выставка «Русский лубок: от Сотворения мира до Малевича». Впервые Владимиро-Суздальский музей-заповедник представил эволюцию жанра во времени на примере 80 произведений из собственной коллекции.

На выставке отечественный лубок представлен от ранних религиозных гравюр XVII века до произведений художников ХХ века. Здесь вы увидите и очень популярные из них («Как мыши кота погребали» XVIII века), и уникальные (раскольничий рисованный лубок XIX века), и плакаты-символы Первой мировой войны издательства «Сегодняшний лубок», над которыми работали Владимир Маяковский и Казимир Малевич.

Центральная часть экспозиции посвящена любимым народным лубкам. Они заменяли иконы, книги, газеты и украшали интерьер. Здесь вы найдете сказки, романсы, «чудеса и диковины», анекдоты и познавательные истории.

Выставка также дополнена предметами старины, произведениями декоративно-прикладного искусства в лубочном стиле, медиазоной. Здесь можно расширить знания о крепостном крестьянине из слободы Мстёра Владимирской губернии И.А. Голышеве, положившем начало коллекции народных картинок во Владимирском музее. В медиазоне каждый посетитель может научиться раскрашивать картинки по лубочным правилам.

В пространстве выставки работают мастер-классы для взрослых и детей, проводятся экскурсии. Приятный сюрприз - фотозона с офеней-коробейником, которая «переносит» гостей в XIX век.

Выставка будет работать до 22 января.