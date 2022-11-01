В 2023 году во Владимире по нацпроекту отремонтируют семь дорог

Фото с сайта городской администрации

Во Владимире определили объекты дорожных ремонтных работ, которые администрация города будет проводить в 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Большинство конкурсных процедур уже проведены. Это позволит дорожникам приступить к выполнению контрактов уже весной, сразу с наступлением подходящих погодных условий.

В будущем году город Владимир выделяет на эти цели 250 миллионов рублей: 200 миллионов из федерального бюджета и 50 - из городского.

Планируется отремонтировать 7 дорожных объектов: 8,5 км автомобильных дорог общей площадью 109 тыс. кв. м: Судогодское шоссе (от д. №33-а по Судогодскому шоссе до автодороги Владимир-Улыбышево-Коняево); ул. Мира (от ул. Почаевской до ул. Большой Нижегородской); ул. Добросельская (от д. №213 по ул. Добросельской до автодороги Р-132 «Золотое кольцо» восточное соединение с М7 «Волга»); ул. Гвардейская (от ул. Институтский городок до поворота на микрорайон Пиганово); автодорога Лемешки-Оргтруд; ул. Вокзальная (от Вокзального спуска до ул. Большой Нижегородской); участок автодороги Юрьевец-Спасское (от ул. Гвардейской до разворотного кольца с. Спасское).

В перечень дорожных работ включены ремонт проезжей части, в т.ч. заездные карманы и площадки ожидания остановки общественного транспорта, тротуаров, а также замена люков дождеприемников.