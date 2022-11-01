Во Владимире у водителя грузовика изъято 32 тысячи пачек контрафактного табака

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по информации оперативников Управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции на посту ДПС в Юрьевце был остановлен грузовик марки «МАЗ», в кузове которого обнаружилось 7000 пачек табака разных марок.

При этом впоследствии эксперты признали акцизные марки на пачках поддельными.

Впоследствии в гаражах, принадлежащих водителю, было изъято еще 25 тысяч пачек сигарет. В общей сложности количество пачек потянуло на более чем 32800 штук.

Сам задержанный объяснил, что купил табак в соседнем регионе и намеревался его продать.

По данным фактам следователи возбудили два уголовных дела — за использование поддельных акцизных марок, а также за приобретение и хранение товаров без специальной маркировки.

Расследование уголовного дела продолжается.