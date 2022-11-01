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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:55

Участковый из Владимирской области может стать «самым народным» в России

Стартовал третий этап ежегодного полицейского конкурса
Алексей КОТМЫШЕВ
Вячеслав Суржик. Фото: УМВД России по Владимирской области

Вячеслав Суржик. Фото: УМВД России по Владимирской области

МВД России и «Комсомольская правда» проводят ежегодный конкурс «Народный участковый-2022».

Как сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по итогам первых двух этапов, когда жители выбирали «самого народного» участкового уполномоченного полиции в регионе, победу одержал Вячеслав Суржик из Петушинского района. Именно он теперь представляет Владимирскую область на Всероссийском этапе.

Голосование будет продолжаться с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Подробнее о Вячеславе Суржике читайте в ближайшее время. Также с его анкетой можно ознакомиться здесь.