Участковый из Владимирской области может стать «самым народным» в России

Вячеслав Суржик. Фото: УМВД России по Владимирской области

МВД России и «Комсомольская правда» проводят ежегодный конкурс «Народный участковый-2022».

Как сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, по итогам первых двух этапов, когда жители выбирали «самого народного» участкового уполномоченного полиции в регионе, победу одержал Вячеслав Суржик из Петушинского района. Именно он теперь представляет Владимирскую область на Всероссийском этапе.

Голосование будет продолжаться с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Подробнее о Вячеславе Суржике читайте в ближайшее время. Также с его анкетой можно ознакомиться здесь.