Во Владимирской области 1 ноября коронавирус подтвержден у 46 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 1 ноября лабораторно подтверждено 46 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

10 заболевших во Владимире, 6 - в Гусь-Хрустальном, 5 - в Ковровском, 4 - в Муромском, 3 - в Камешковском, по 2 - в Петушинском, Александровском, Собинском, Гороховецком, Меленковском, Суздальском районах и Радужном, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Киржачском, Вязниковском, Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 176803 случая заболевания (49112 сл. в г. Владимире, 19125 сл. в Муромском, 20863 сл. в Ковровском, 6300 сл. в Петушинском, 8565 сл. в Кольчугинском, 10872 сл. в Александровском, 7185 сл. в Юрьев-Польском, 15626 сл. в Гусь-Хрустальном, 1720 сл. в Судогодском, 3547 сл. в Собинском, 1917 сл. в г. Радужный, 5762 сл. в Киржачском, 4014 сл. в Камешковском, 3257 сл. в Гороховецком, 4530 сл. в Меленковском, 5980 сл. в Вязниковском, 6144 сл. в Суздальском, 2284 сл. в Селивановском).