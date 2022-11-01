Владимирская гимнастка завоевала "серебро" на международных соревнованиях

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В Ульяновске завершились международные соревнования «III Этап Кубка сильнейших» в рамках Национальной лиги художественной гимнастики. В индивидуальной программе и групповых упражнениях соревновались сильнейшие гимнастки Армении, Узбекистана, Беларуси и 30 регионов России. Всего участвовало более 200 гимнасток, прошедших отбор на первых двух этапах Кубка сильнейших.

От Владимирской области в индивидуальном многоборье по программе юниорок участвовала гимнастка из муниципальной СШОР № 5 г. Владимира, кандидат в мастера спорта, член сборной России Анна Николаева Она - воспитанница тренеров Светланы Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-Субботиной.

Анна показала сложную и интересную программу и завоевала серебряную медаль соревнований.