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НовостиСпорт1 ноября 2022 5:40

Владимирская гимнастка завоевала "серебро" на международных соревнованиях

Всего участвовало более 200 гимнасток, прошедших отбор на первых двух этапах Кубка сильнейших
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

В Ульяновске завершились международные соревнования «III Этап Кубка сильнейших» в рамках Национальной лиги художественной гимнастики. В индивидуальной программе и групповых упражнениях соревновались сильнейшие гимнастки Армении, Узбекистана, Беларуси и 30 регионов России. Всего участвовало более 200 гимнасток, прошедших отбор на первых двух этапах Кубка сильнейших.

От Владимирской области в индивидуальном многоборье по программе юниорок участвовала гимнастка из муниципальной СШОР № 5 г. Владимира, кандидат в мастера спорта, член сборной России Анна Николаева Она - воспитанница тренеров Светланы Кагарлицкой и Анастасии Савватеевой-Субботиной.

Анна показала сложную и интересную программу и завоевала серебряную медаль соревнований.