Ирина Захарова ушла с должности главврача городской поликлиники №1 Владимира

фото департамента здравоохранения

С 1 ноября Ирина Захарова уходит на заслуженный отдых с должности главврача первой городской поликлиники Владимира.

Ирина Анатольевна Захарова окончила Ярославский государственный медицинский институт в 1988 году по специальности «Терапия». На период прохождения интернатуры устроилась в городскую поликлинику №1 г. Владимира. Через год стала работать участковым терапевтом. В 2012 ее назначили на должность заместителя главврача по медицинской части. В августе 2016 она возглавила лечебное учреждение, но с приставкой и.о. В октябре 2017 ее назначили на должность главного врача.

Ирина Анатольевна проработала на посту руководителя 5 лет. В этом году под ее руководством поликлиника отметила свое пятидесятилетие.

Кто станет новым главврачом, не сообщается.